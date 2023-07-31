Вибух у Шевченківському суді: Гуменюк два роки готував вибухівку в СІЗО

Колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, що підірвав вбиральню Шевченківського суду 5 липня, протягом двох років кустарним способом виготовляв вибухівку в СІЗО для втечі.

Про це в етері телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, Гуменюк довго готувався до втечі. Спільники передавали йому до Київського СІЗО речовини, з яких він зміг самостійно виготовити так званий пояс шахіда і кілька саморобних вибухових пристроїв. Складові потрапляли до слідчого ізолятора невеликими порціями, під виглядом ліків.

Слідство припускає, що він планував їх підірвати в приміщенні суду і втекти, скориставшись панікою.

Підозру отримали троє співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» і двоє військовослужбовців Національної гвардії України.

Співробітникам ізолятору інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії — порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані етапували підсудного до Шевченківського районного суду, але не проводили його особистого обшуку та не перевіряли речі.