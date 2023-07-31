У Запоріжжі СБУ затримала викладача вишу, що коригував удари росіян

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб у Запоріжжі. Ним виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Росіяни дистанційно завербували агента в середині липня 2023 року. Він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони. Фігурант спостерігав за позиціями українських військ із власної дачі. Також він на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, вишукуючи військову техніку.

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Росіяни використовували отриману інформацію для підготовки ударів по підрозділах ЗСУ, зокрема із зенітно-ракетних комплексів С300 та С400. СБУ затримала російського агента під час спроби передачі розвідданих окупантам.

Під час обшуку в чоловіка виявили:

мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з росіянами;

4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

три рації;

оптичні прилади спостереження.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі інформатор росіян перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.