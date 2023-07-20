У Дніпрі СБУ затримала посадовицю «Укрзалізниці», яка виявилася російською агенткою

У Дніпрі контррозвідники Служби безпеки затримали інформаторку окупантів — нею виявилася посадовиця місцевого підрозділу «Укрзалізниці». Російські військові завербували жінку на початку 2023 року, після того як вона запропонувала допомогу окупантам у соцмережі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівкою російського куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони у Дніпрі. Окупанти планували згодом атакувати з повітря транспортну інфраструктуру міста, використовуючи зібрану нею інформацію.

СБУ

Проте російську агентку вчасно викрили й затримали за місцем проживання. За даними слідства, вона була на «прямому звʼязку» з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій території Донеччини.

Фігурантці повідомили про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування. Жінці загрожує до 8 років тюрми.