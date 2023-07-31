Генштаб: Протягом доби сталося понад 20 бойових зіткнень, Сили оборони знищили ще 490 окупантів

Протягом доби на фронті сталося понад 20 бойових зіткнень, Сили оборони знищили ще 490 окупантів — 246 190 від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 31 липня.

На Куп’янському напрямку Сили оборони тримають оборону, відбили атаки росіян східніше Берестового на Харківщині. На Авдіївському, Лиманському й Бахмутському напрямках росія завдає авіаударів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки і Побєди.

Також росіяни скинули авіабомбу неподалік нещодавно звільненого села Старомайорське. На Запорізькому й Херсонському напрямках окупанти намагаються не допустити подальшого просування наших військ.

Що стосується втрат росіян, то 30 липня Сили оборони знищили 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему й 17 одиниць автомобільної техніки.