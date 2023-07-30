У Сумах кількість жертв ракетного удару збільшилася до двох, постраждали 20 людей, троє з них — у лікарні.
Про це повідомили у міській раді.
Кореспондентка «Радіо Свобода» повідомила, що перед ракетним ударом у Сумах не було сигналу про небезпеку. Попередньо, окупанти випустили по місту «Іскандер».
Ракета повністю зруйнувала один із корпусів цивільного закладу освіти, пошкодила інші корпуси і житлові будинки поруч. Спалахнула пожежа, її загасили близько третьої години ночі 30 липня. Щонайменше одна людина загинула, ще пʼятеро — поранені. Розбір завалів триває.
- Увечері 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Сумах.