​Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати збитки для культури від російських обстрілів

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вони проведуть комплексний аналіз збитків, які росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Зустрілися з представниками організації. Вони прибули до Одеси з місією проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним обʼєктам, заподіяної ракетними ударами, що їх завдала росія з 19 до 23 липня. Працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів», — зазначив глава ОВА.
Він додав, що внаслідок останніх ударів російських окупантів в Одесі постраждали 28 памʼяток архітектури.
Історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО. Організація раніше анонсувала, що направить у місто свою місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним обʼєктам.
- Після виходу із «зернової угоди» росія активізувала масштабні атаки на південь України, зокрема на Одеську область. Окупанти атакували регіон у ніч на 18, 19, 20 та 21 липня, сильно пошкодивши обʼєкти портової інфраструктури, житлові будинки й торговельні мережі. Росіяни знищили десятки тисяч тонн зерна. В ніч на 23 липня росія вдарила по історичному центру Одеси. Володимир Зеленський заявив, що потужностей української протиповітряної оборони не вистачає, щоб захистити всі регіони.