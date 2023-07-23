У вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі вдарила російська Х-22

Володимир Зеленський повідомив, що у вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі росія випустила протикорабельну ракету Х-22.
Це найбільший православний храм Одеси. Його заснували в 1794 році. Зараз він належить УПЦ Московського патріархату.
За його словами, від ракетного обстрілу в місті постраждали близько 50 будинків, із них близько 20 — памʼятники, що під охороною ЮНЕСКО.
Росіяни також пошкодили й консульську будівлю Греції. Це вже друга консульська установа, що постраждала від дій окупантів, — три дні тому росіяни атакували консульство Китаю.
За останніми даними, під час масованої ракетної атаки на Одесу росія вбила одну людину — 49-річного чоловіка, і поранила ще 22 людини, з них чотири дитини: 11 і 12 років та двоє 17-річних.
- Після виходу із «зернової угоди» росія активізувала масштабні атаки на південь України, зокрема на Одеську область. Окупанти атакували регіон у ніч на 18, 19, 20 та 21 липня, сильно пошкодивши обʼєкти портової інфраструктури, житлові будинки й торговельні мережі. Росіяни знищили десятки тисяч тонн зерна. В ніч на 23 липня росія вдарила по історичному центру Одеси. Володимир Зеленський заявив, що потужностей української протиповітряної оборони не вистачає, щоб захистити всі регіони.