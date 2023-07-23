У вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі вдарила російська Х-22

Володимир Зеленський повідомив, що у вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі росія випустила протикорабельну ракету Х-22.

Це найбільший православний храм Одеси. Його заснували в 1794 році. Зараз він належить УПЦ Московського патріархату.

За його словами, від ракетного обстрілу в місті постраждали близько 50 будинків, із них близько 20 — памʼятники, що під охороною ЮНЕСКО.

Росіяни також пошкодили й консульську будівлю Греції. Це вже друга консульська установа, що постраждала від дій окупантів, — три дні тому росіяни атакували консульство Китаю.

За останніми даними, під час масованої ракетної атаки на Одесу росія вбила одну людину — 49-річного чоловіка, і поранила ще 22 людини, з них чотири дитини: 11 і 12 років та двоє 17-річних.