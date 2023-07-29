Під Севастополем вибухнув склад боєприпасів росіян. Там дислокується 810 бригада

У Козачій бухті неподалік тимчасово окупованого Севастополя ввечері 28 липня диверсанти підірвали склад із боєприпасами.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними ГУР, свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів — на місце приїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції.
У районі Козачої бухти наразі дислокується 810 окрема бригада морської піхоти окупантів.
- 29 квітня в Севастополі в Козачій бухті загорілася нафтобаза. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про атаку безпілотника. Пожежі присвоїли 4 клас складності — найвищий. Унаслідок вибуху знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — орієнтовно 40 тисяч тонн.