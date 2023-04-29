ГУР: У Севастополі знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами

Унаслідок вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — орієнтовно 40 тисяч тонн.

Про це в коментарі виданню «РБК-Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він уточнив, що знищені нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту росії.

«Бавовна» в Севастополі — божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких пʼятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не перебувати поряд із військовими обʼєктами та обʼєктами, що забезпечують армію агресора», — підкреслив Юсов.