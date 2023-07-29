Офіційно: дискваліфікацію Ольги Харлан призупинено, але не скасовано

Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію українки Ольги Харлан, а призупинила. Водночас FIE дозволить їй виступити в команді на чемпіонаті світу.

Про остаточне рішення повідомили на офіційному сайті федерації.

Представники FIE провели разом з Ольгою Харлан спеціальну пресконференцію, де заявили, що Ольга зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу.

Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для українки правомірною і виданою за правилами. Однак після консультацій із МОК федерація вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для «дотримання олімпійського духу».

«Я вдячна за це рішення. Найважливіша річ для атлета зараз — мати змогу виступати, для сімʼї, для команди, країни і людей, які мене підтримують. У ці кілька складних днів я вдячна за всю підтримку з усього світу», — цитує Ольгу сайт FIE.

Таким чином Харлан зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.