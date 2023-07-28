Кабмін призначив тимчасового керівника Мінкультури. Ним став Ростислав Карандєєв

Кабінет міністрів на засіданні 28 липня призначив тимчасового виконувача обовʼязків голови Міністерства культури та інформаційної політики України. Ним став колишній депутат Київради Ростислав Карандєєв.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З липня 2020 року Карандєєв перебував на посаді першого заступника глави МКІП Олександра Ткаченка.

Його називають «вічним» заступником міністра культури — вперше він обійняв цю посаду на початку 2015 року, і відтоді «пережив» міністрів і виконувачів обовʼязків від різних політичних сил: Вʼячеслава Кириленка, Євгена Нищука, Володимира Бородянського, Світлану Фоменко та Олександра Ткаченка.

Лише на деякий час Карандєєв полишав Міністерство — з лютого по липень 2020 був радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За першою освітою Ростислав Карандєєв фізик, пізніше опанував правознавство, у МАУП отримав звання доктора економічних наук.

У 2019 році, на четвертому році роботи в Міністерстві культури, закінчив магістратуру «Менеджмент соціокультурної діяльності» в Академії керівних кадрів культури.