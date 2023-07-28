МОК надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду-2024.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, посилаючись на листа МОК на адресу фехтувальниці.

У листі йдеться, що Міжнародний олімпійський комітет висловлює Ользі Харлан підтримку і виділяє їй квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу.

Гутцайт також зауважив, що міністерство працює над зняттям «чорної картки» Харлан.