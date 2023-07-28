У російському Таганрозі стався вибух — Кремль звинуватив Україну в теракті

У центрі російського міста Таганрог Ростовської області стався потужний вибух.

Губернатор області Василь Голубев спершу заявив, що в місті, імовірно, вибухнула ракета, а потім Міноборони росії звинуватило в усьому Україну, мовляв, у місті впали уламки збитої переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200.

За інформацією губернатора, загиблих внаслідок інциденту немає, але є постраждалі — 15 людей.

Епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею. Зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та господарські будівлі. Повибивало рами у вікнах і балконах сусіднього багатоквартирного будинку, там працюють рятувальники. На місці вибуху утворилася 5-метрова вирва.