Уряд: Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня

Новий 2023/2024 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 липня.
Обласним військовим адміністраціям за участю керівництва шкіл треба забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожному місті.
Побудова комфортних і якісних укриттів — це питання номер один, яке поставили перед громадами. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кошти для цього були виділені — це 1,5 мільярда гривень.
- На Харківщині дозволили навчатися очно, але є обовʼязкові вимоги — наявність спеціальних укриттів, працююча система оповіщення, визначені шляхи евакуації, запаси води та медикаментів і проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.