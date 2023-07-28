Німецький концерн Rheinmetall наприкінці літа відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard

Німецька компанія Rheinmetall вже наприкінці літа планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном.

Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

«Зараз ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині», – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому обʼєкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, попри російські погрози.