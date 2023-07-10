Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні

Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки протягом наступних 12 тижнів, заявив CNN гендиректор концерну Армін Паппергер.
За його словами, завод буде розташований в західній частині країни. Там будуватимуть і ремонтуватимуть танки, а також навчатимуть українських спеціалістів обслуговувати бронетехніку.
«[Українці] повинні допомагати собі самі. Якщо вони будуть постійно чекати допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років… — це неможливо», — сказав Паппергер.
- Президент України Володимир Зеленський 30 березня в Києві зустрічався з делегацією концерну Rheinmetall на чолі з Паппергером. Пізніше «Укроборонпром» уклав із німецьким концерном угоду про стратегічне партнерство. У травні Паппергер повідомив, що заводські працівники будуть будувати та ремонтувати бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензію на новому заводі.