Катар виділяє Україні $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи

Премʼєр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані оголосив про виділення Україні $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні та $20 мільйонів для забезпечення африканських країн продовольством.

Про це він заявив на спільному з українським премʼєром Денисом Шмигалем брифінгу в Києві.

«Наш державний правитель готовий виділяти гроші та вже виділив $100 мільйонів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах», — сказав він.

Премʼєр-міністр України подякував колезі за гуманітарну підтримку й уточнив, що гроші також спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення й освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Також урядовець оголосив, що Катар виділяє $20 мільйонів у рамках нової угоди, за якою африканські країни зможуть отримати необхідну кількість продовольства.