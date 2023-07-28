У Дніпрі чотирьом поліцейським повідомили про підозри у приховуванні злочину. Керівника підрозділу затримали

В одному з райвідділень поліції Дніпра оголосили про підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику. Їх звинувачують у «кришуванні» злочинного угруповання та приховуванні злочину, у підрозділі тривають обшуки.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними слідства, у березні 2022 року група зловмисників викрали в Дніпрі подружжя, катували їх, змушували заплатити викуп, а в подальшому — сплачувати щомісячну данину. Ці люди видавали себе за тероборонівців.

Сусіди потерпілих заявили в поліцію. Постраждалих запросили до райвідділку, а там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Зловмисники в коридорі «вирішували» питання з поліцейськими. Катів відпустили відпустили за $20 тисяч, а провадження не зареєстрували.

Наразі правоохоронці оголосили підозри поліцейським, а керівника відділку і всіх учасників банди затримали.