Японське місто вибачилося за листівки з порадами для вагітних. Серед них — догоджати чоловіку і робити хатню роботу з усмішкою

Японське місто Ономіті у префектурі Хіросіма у 2017 році провело громадське опитування, яке використали, щоб створити листівки з порадами для вагітних жінок, пише CNN.

У листівках майбутнім мамам пояснювали, що нібито в мізках чоловіка і жінки є «структурна різниця» — мовляв, чоловіки діють на основі теорій, а жінки — на основі емоцій. І через це «потрібно правильно розподіляти ролі».

Також там йшлося, що чоловікам і новоспеченим батькам подобається отримувати подяку за виконання таких справ, як миття посуду, зміна підгузків і тримання дитини. Натомість чоловіків може дратувати, якщо їхні дружині настільки зайняти доглядом дитини, що не «займаються домашніми справами».

Аби уникнути таких ситуацій, японкам радили догоджати чоловікам: робити їм масаж, щодня готувати, робити хатню роботу, вітати їх словами «ласкаво просимо додому», завжди усміхатися і не засмучуватися без причини.

На листівки кількарічної давності звернули увагу в соцмережі цього тижня. Вони викликали хвилю критики, тому що люди вважають стереотипним і шкідливим поширення владою подібних порад.

Після розголосу мер міста Ономіті опублікував вибачення і заявив, що листівки «не відповідають настроям вагітних жінок, матерів та інших, хто залучений до виховання дітей, і викликають неприємні почуття в багатьох людей».

Утім, користувачі соцмереж додали, що подібні листівки представляють не тільки позицію одного міста, а реальність Японії, яка застрягла в гендерній нерівності й дискримінації жінок, називаючи це однією з причин постійного зниження народжуваності у країні.