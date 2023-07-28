Дослідження: Більшість пляжів Кіпру можуть зникнути до 2100 року

Дослідники повідомили, що до кінця XXI століття 72% пляжів Кіпру можуть піти під воду через зміни клімату. Щоб завадити цьому, треба зміцнювати берегову лінію, довжина якої зараз становить 740 кілометрів.

Про це пише Phys.

За допомогою супутникових знімків учені виявили 241 «незахищений» пляж — більшість з них вузькі й піщані. Підвищення рівня моря і сильні шторми прискорюють їхнє руйнування.

Щоб спрогнозувати швидкість зникнення пляжів, науковці розрахували підйом рівня моря вздовж узбережжя за різної концентрації вуглекислого газу атмосфері, а також частоту і потужність штормів за різних кліматичних сценаріїв.

Зʼясувалося, що до 2050 року під водою опиняться 29% «незахищених» пляжів, а до 2100-го — 72%.