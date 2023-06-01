Дослідження: Через кліматичні зміни риби мігрують до полюсів

Через зміну клімату риби змушені мігрувати ближче до північного та південного полюсів — таким чином вони рятуються від потепління води в океані. Науковці вважають, що через це може постраждати біологічна різноманітність і рибна галузь.

Про це пише Phys.org.

Дослідники з Університету Глазго проаналізували дані про 115 видів риб, що мешкають в усіх основних частинах океану, і виявили, що морські риби реагують на підвищення температури води. Вони упливають до полюсів або спускаються у глибини океану.

Температура води впливає на метаболізм, ріст і розмноження риб. До то ж у них є певний діапазон комфортних для життя показників довкілля.

Також науковці визначили, що зміни клімату в сім разів інтенсивніше впливають на морських мешканців, ніж на тварин на суші.

Протягом останнього століття глобальне потепління мало значний вплив на морські екосистеми. Через це окремі види риб взагалі зникли з деяких місць. Морські риби можуть адаптуватися та змінювати аспекти своєї біології, щоб пристосуватися до більш теплих умов. Однак у багатьох випадках зміна місця проживання може бути єдиним способом вижити.