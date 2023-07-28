Reuters: США готують пакет військової допомоги для Тайваню на понад $300 мільйонів

Сполучені Штати 28 липня планують надати Тайваню військову допомогу на понад $300 мільйонів.
Про це агентству Reuters повідомили двоє американських чиновників. Один із них зазначив, що пакет може коштувати близько $330 мільйонів.
Очікують, що перелік наданих систем озброєння не оголошуватимуть. За словами джерел Reuters, до нього можуть увійти чотири розвідувальні безпілотники MQ-9A без зброї. Наразі американці працюють над видаленням деяких систем, які є лише у ВПС США.
Раніше Тайвань погодився придбати чотири безпілотники MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics. Їх планують передати у 2025 році.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Тайваню потрібні системи протиповітряної оборони і зброя, яка може цілити в кораблі із землі.
У бюджеті на 2023 рік Конгрес схвалив надання Тайваню допомоги на суму до мільярда доларів.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- 26 липня Тайвань уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати об ʼєкт від потенційного нападу Пекіну. Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.