Уперше за майже два десятиліття в Польщі створять ракетну бригаду. А ще там відкриють Академію HIMARS

Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі вперше за 18 років зʼявиться ракетно-артилерійська бригада, а також відкриється Академія HIMARS.

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

Останню ескадрилью, оснащену пострадянським озброєнням, зокрема ракетами «Точка», які бʼють на 70 кілометрів, у Польщі розформували у 2005 році.

Тепер Військо польське має системи HIMARS із радіусом дії до 300 кілометрів.

«Надзвичайно важливо стримати агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS у руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення», — заявив Блащак і додав, що ця зброя «застереже росію від нападу на Польщу».

Новостворена бригада ракетних військ дислокуватиметься в Торуні та Ожиші, вона входитиме до складу 16 механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.

«Щоб навчити більше артилеристів, ми створили Академію HIMARS за зразком Академії Abrams, теж у співпраці з V корпусом армії США», — сказав голова польського Міноборони.