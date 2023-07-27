У Південній Кореї затримали українського дипломата після бійки в барі. МЗС повертає його в Україну

У столиці Південної Кореї Сеулі затримали співробітника українського посольства, який напідпитку влаштував дебош у барі. Посольство України в Кореї запевняє, що співпрацює з корейською владою щодо інциденту, а МЗС України заявило про відкликання дипломата з країни.

Про це повідомляє корейське медіа KBS.

Видання пише, що дипломата затримали на місці за звинуваченням у нападі на працівника бару та поліцейського в стані алкогольного спʼяніння. Його доставили до відділку, але пізніше відпустили.

Посольство України в Кореї висловило «щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом».

Тим часом речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко додав, що відомство ухвалило рішення про «негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України».