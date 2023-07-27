У Полтаві демонтували памʼятники поету Пушкіну й генералу Ватутіну

У Полтаві почали демонтаж памʼятників радянським генералам Миколі Ватутіну, Олексію Зигіну та російському поету Олександру Пушкіну.
Про це пише видання «Полтавщина».
Першим демонтували памʼятник Миколі Ватутіну, а другим — погруддя Пушкіна. Його встановили у 1987 році до 150-річчя з дня смерті поета.
Памʼятник Зигіну демонтують пізніше через вагу і складність робіт.
Погруддя Пушкіна, найімовірніше, передадуть до Полтавського краєзнавчого музею, а Зигіна та Ватутіна відправлять до «Парку радянського періоду» на Сумщині.
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