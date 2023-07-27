Генштаб: За добу українські військові знищили майже 600 окупантів і 40 крилатих ракет

У напрямку Купʼянська російська армія невдало наступала на південь від Новоселівського на Луганщині, а також на південь від Діброви.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки ворога в районах на північ від Хромового, на схід від Дружби та на північ від Кліщіївки на Донеччині.

Також Сили оборони зупинили наступ російських військ на околицях Авдіївки і стримують окупантів на околицях Марʼїнки. Росіяни спробували повернути втрачену позицію на околицях Старомаєрського на Донеччині, але успіху не мали.

Протягом минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по скупченнях російських військ, озброєння і військової техніки, а також двічі вдарила по зенітно-ракетних системах ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська уразили 11 артилерійських систем, два командних пости, склад боєприпасів, район зосередження окупантів і три інші важливі цілі.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 590 військових, девʼять танків, 11 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем і 40 крилатих ракет. Загалом на війні в Україні вже загинули 244 270 росіян.