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У Франківську засудили ще 18 депутатів держдуми рф. Їм дали 15 років вʼязниці

Автор:
Софія Телішевська
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За матеріалами СБУ до тюремного увʼязнення засудили до 15 років позбавлення волі ще 18 депутатів держдуми рф, 73 — на черзі.

Встановлено, що 15 лютого 2022 року ці посадовці підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР».

Це рішення Москва використала як формальний привід для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

За цими фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Оскільки 18 засуджених депутатів рф наразі перебувають на території росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів рф:

  • Авдєєв Михайло Юрійович;
  • Алімова Ольга Миколаївна;
  • Арапов Георгій Костянтинович;
  • Арефьєв Микола Васильович;
  • Берулава Михайло Миколайович;
  • Біфов Анатолій Жамалович;
  • Бурляєв Микола Петрович;
  • Васільєв Микола Іванович;
  • Вассерман Анатолій Олександрович;
  • Глазкова Анжеліка Єгорівна;
  • Горячева Ксенія Олександрівна;
  • Даванков Владислав Андрійович;
  • Діденко Олексій Миколайович;
  • Дмітрієва Оксана Генріхівна;
  • Дьомін Олександр Вʼячеславович;
  • Казанков Сергій Іванович;
  • Каргінов Сергій Генріхович;
  • Сулейманов Ренат Ісмаїлович.