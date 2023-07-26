У Франківську засудили ще 18 депутатів держдуми рф. Їм дали 15 років вʼязниці

За матеріалами СБУ до тюремного увʼязнення засудили до 15 років позбавлення волі ще 18 депутатів держдуми рф, 73 — на черзі.

Встановлено, що 15 лютого 2022 року ці посадовці підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР».

Це рішення Москва використала як формальний привід для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

За цими фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Оскільки 18 засуджених депутатів рф наразі перебувають на території росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів рф: