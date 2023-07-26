«Армія дронів» передала Силам оборони 1 700 безпілотників. Вони мають посилити контрнаступ

Для підтримки контрнаступу на фронт вирушають 1 700 розвідувальних і ударних безпілотників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед них є «пташки» зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати та знищувати цілі.

Усі ці дрони придбані в рамках проєкту «Армія дронів», який за рік роботи трансформувався у велику держпрограму для розвитку українського виробництва БпЛА. Федоров зауважив, що в межах проєкту 40 типів вітчизняних дронів уже мають допуск до експлуатації та отримують держконтракти. Ще рік тому таких дронів було тільки сім.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що цього року уряд виділив 40 мільярдів гривень для виробництва українських безпілотників.

Нещодавно уряд схвалив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для БпЛА. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів. Раніше для допуску боєприпасів до експлуатації необхідно було витратити близько року, що заважало появі нових виробників на ринку.