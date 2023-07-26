Politico: Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів для F-16. Які варіанти обговорюють

Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це виданню Politico повідомили три американських чиновники, знайомі з обговореннями.
Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не оголосила про відправку літаків Україні.
Наразі Україна посилює тиск на союзників, щоб вони якнайшвидше відправили F-16. Після виходу росії із «зернової угоди» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що літаки можуть допомогти захистити «зерновий коридор».
Одна з пропозицій щодо навчань передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для тренувань на базі 162-го авіакрила — підрозділу Повітряної Національної гвардії, що розташований у Тусоні, штат Аризона. Там уже навчають іноземних партнерів на F-16. Але, за словами двох американських чиновників і європейського посадовця, ця ідея не має широкої підтримки.
Інший план — відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточних рішень поки немає.
«Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану», — сказав співрозмовник Politico.
Коаліція уже зробила певні кроки для початку навчань. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір військових пілотів у відставці для навчання українських льотчиків. Про це заявив один з американських чиновників. Також журналісти бачили оголошення про роботу, яке згодом було видалено. Тренування відбуватимуться на обʼєкті, який наразі будують в Румунії. Європейські чиновники повідомили, що ще один навчальний центр створять у Данії.
У ЄС сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, в Європі, заявила 25 липня речниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, Велика Британія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів.
Однак, навчання на F-16 не можуть розпочатися, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу навчальних матеріалів, зокрема, інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів. Відповідаючи на нещодавнє запитання про затримку, радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що європейським країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну інфраструктуру для навчань.
Американські посадовці кажуть, що літаки прибудуть в Україну не раніше весни 2024 року.
«Ми, ймовірно, залучимо кількох пілотів до кінця року, але справжній F-16 з українськими кольорами» навряд чи буде раніше весни», — сказав чиновник зі США.
- До коаліції з навчання українських пілотів на F-16 входять Данія, Нідерланди, Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Британії, потім почнуть навчання на літаках. Очікується, що навчання почнуться влітку. Перші літаки Україна зможе отримати за 6—7 місяців після цього.