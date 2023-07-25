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CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги. У списку — боєприпаси для NASAMS і HIMARS

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю $400 мільйонів. Про це Пентагон оголосив 25 липня.

У списку:

  • боєприпаси для NASAMS і HIMARS
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • міномети калібру 120 і 60 мм;
  • Javelin та інші протитанкові системи й ракети;
  • безпілотні авіаційні системи Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • прилади нічного бачення і тепловізійні системи;
  • запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.