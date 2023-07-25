У Нідерландах пішла у відставку суддя, яка намагалася вплинути на справу MH17

Суд у Гаазі підтвердив, що суддя Апеляційного суду Гааги пішла у відставку. Вона намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського Boeing 777, що летів рейсом MH17.

Про це пише нідерландське видання NOS.

Жінка працювала радником у суді в Гаазі та просувала книгу свого брата, у якій заявлялося, що рейс МН17 збила не російська ракета, а «таємні служби». Суддя роздавала книгу іншим суддям і прокурорам, які брали участь у процесі щодо справи MH17.