Українські морські піхотинці збили російський Ка-52

Бійці 38 бригади морської піхоти вранці 25 липня збили російський гелікоптер Ка-52.
Про це повідомило Командування ВМС ЗСУ.
Вертоліт знищили розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу.
За даними Генштабу, на 25 липня росія в боях проти України втратила вже 310 гелікоптерів.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість — $16 мільйонів.