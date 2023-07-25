Російська армія вночі атакувала Україну дронами. Є влучання

Уночі російська армія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Усі вони знищені на підльоті до столиці, повідомили у КМВА. Жертв і руйнувань немає.
Також російська армія атакувала дронами-камікадзе Житомирщину. Постраждав інфраструктурний обʼєкт. Інформацію щодо постраждалих і руйнувань уточнююють.
У Черкаській області два російські безпілотники поцілили в поля, ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. Люди не постраждали.
Над Сумщиною сили ППО збили один Shahed.
На Полтавщині ППО збила один безпілотник.