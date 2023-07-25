Японія розробляє план будівництва укриттів на випадок війни у Тайвані

Японія розглядає можливість створення евакуаційних укриттів для жителів південного острова Окінава на випадок надзвичайної ситуації поблизу Тайваню.
Про це виданню Kyodo повідомило джерело, знайоме з цим питанням.
За його словами, уряд Японії, імовірно, посилить роботу над оборонною інфраструктурою на південно-західному ланцюзі островів Нансей, зокрема на Міякодзімі на Окінаві.
Раніше мери місцевих муніципалітетів Окінави попросили головного секретаря Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно запропонувати фінансову підтримку від центрального уряду на створення сховищ.
Один із мерів префектури попросив уряд профінансувати розширення функцій порту для розміщення великих кораблів і будівництво підземних паркінгів, які могли б служити укриттями.
«Тісно співпрацюючи з місцевими органами влади, ми працюватимемо над тим, щоб зробити захист громадян Японії більш ефективним», — сказав журналістам генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу.
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