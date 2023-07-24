СБУ встановила особи ще 11 окупантів, які розстрілювали мирних людей на Київщині

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини під час тимчасової окупації частини Київщини, зокрема в Бучанському районі.

Про це повідомило управління СБУ в Києві та Київській області.

Окупантами виявилися військовослужбовці першого взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).

«Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи». В одному з таких «рейдів» фігуранти рухалися в колоні бронетехніки та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, окупанти діяли під командуванням лейтенанта Олександра Рибаси.

СБУ також вказала дані безпосередніх виконавців воєнного злочину:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).