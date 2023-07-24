Шведську активістку Грету Тунберг судили за непокору поліції. Вона заплатить штраф

Шведську активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції під час кліматичного протесту у шведському місті Мальме 19 червня. Їй призначили штраф.

Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство TT.

Тунберг підтвердила, що брала участь у акції протесту і не підкорялася наказам поліції, але не визнала себе винною та заявила, що ці дії були необхідні.

«Мої дії виправдані. Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоровʼю та майну. Незліченна кількість людей і громад перебувають під загрозою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — сказала вона.

Штраф ґрунтуватиметься на зареєстрованих доходах Тунберг. Вона має сплатити $144 штрафу і ще $96 до Шведського фонду допомоги жертвам злочинів.

Під час протесту в Мальме протестувальники перекрили дорогу для нафтових вантажівок у гавані.