Шведську активістку Грету Тунберг судили за непокору поліції. Вона заплатить штраф

Шведську активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції під час кліматичного протесту у шведському місті Мальме 19 червня. Їй призначили штраф.
Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство TT.
Тунберг підтвердила, що брала участь у акції протесту і не підкорялася наказам поліції, але не визнала себе винною та заявила, що ці дії були необхідні.
«Мої дії виправдані. Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоровʼю та майну. Незліченна кількість людей і громад перебувають під загрозою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — сказала вона.
Штраф ґрунтуватиметься на зареєстрованих доходах Тунберг. Вона має сплатити $144 штрафу і ще $96 до Шведського фонду допомоги жертвам злочинів.
Під час протесту в Мальме протестувальники перекрили дорогу для нафтових вантажівок у гавані.
- 29 червня екоактивістка Грета Тунберг приїжджала в Київ. Вона була у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити вплив на довкілля — як уже наявний, так і майбутній. Із групою зустрівся Володимир Зеленський.