Хакери атакували уряд Норвегії — постраждали 12 міністерств

Дванадцять міністерств уряду Норвегії постраждали від кібератаки.

Про це пише Reuters.

«Ми виявили слабку ділянку в платформі одного з наших постачальників. Зараз цю слабку ділянку усунено», — сказав голова урядового агентства Ерік Хоуп.

За його словами, атаку виявили 12 липня через незвичайний трафік на платформі постачальника. Хоуп відмовився надавати подробиці. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.

В уряді сказали, що поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератакою, й оцінити наслідки. Однак уже відомо, що Офіс премʼєр-міністра, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та Міністерство юстиції не постраждали, оскільки вони використовують іншу ІТ-платформу.