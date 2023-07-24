Китай відправить риб на космічну станцію «Тяньгун»

Китай відправить риб даніо реріо на космічну станцію «Тяньгун». Експерименти з рибами допоможуть дослідити втрату кісткової маси в астронавтів.

Про це пише Space.

Також науковці вивчатимуть взаємодію між рибою та мікроорганізмами в невеликій закритій екосистемі. Коли саме риби з Китаю полетять в космос, наразі невідомо.

Риб відправляють у космос не вперше. У 2012 році на Міжнародну космічну станцію відправили систему NASA Aquatic Habitat, або AQH. Вона допомогла дізнатись, як мікрогравітація впливає на морське життя. На ній мешкала невелика зграя медаки, невеликої прісноводної риби, що походить із Японії. Ось як виглядав акваріум:

NASA

У 1976 році рибок даніо також відправляли на радянську орбітальну станцію «Салют-5» на борту місії «Союз-21». Радянські космонавти, які проводили експерименти з рибами, виявили зміни поведінки даніо в умовах мікрогравітації.