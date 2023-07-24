Росія вдарила дронами по Дунайських портах на Одещині. Є руйнування і постраждалі

Російські окупанти вдарили іранськими дронами Shahed по Дунайських портах в Одеській області.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Три безпілотники збила протиповітряна оборона, однак є влучання в один з портів. Там зруйнований аграрний ангар, де зберігалося зерно. Пошкоджені ще кілька резервуарів для різних видів вантажів та інше портове майно.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє про шістьох постраждалих. Чотирьох поранених госпіталізували, один з них перебуває у стані середньої тяжкості. Інші мають легкі поранення.