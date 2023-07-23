Розвідка: Росія модернізує деякі види ракет

Росія модернізує деякі види ракет, зокрема Х-22 й «Онікс», і відновила використання комплексів «Бастіон».

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Ми чітко знаємо, що були проведені заходи з модернізації деяких видів ракет. Та сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію», — заявив він.

Українські розвідники також мають інформацію про плани росіян модернізувати ракети «Онікс».

Крім цього, Скібіцький додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів «Бал»і «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.

Головне управління розвідки також зафіксувало, що росіяни вивчають стан енергетичної інфраструктури України.

«Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів із боку рф. Вони розпочали таку роботу», — наголосив Скібіцький.

Він розповів, що зараз росія використовує різні види розвідки, зокрема й космічну, щоб установити стан української енергетичної інфраструктури. Також росіяни намагаються визначити критичні об’єкти, які загалом впливають на систему енергетики України.