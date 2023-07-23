Генштаб: Окупанти втратили за добу 11 танків і десятки артсистем. Яка ситуація на лінії фронту

За минулу добу між Силами оборони України й російськими окупантами відбулося 40 бойових зіткнень. Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку українські бійці успішно відбили атаки ворога в районі Богданівки та Іванівського на Донеччині. Також вони успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Красногорівки та Марʼїнки Донецької області.

Тим часом окупанти в Енергодарі посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Українці не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупантів тощо. Їх залякують росгвардійці й працівники ФСБ росії, використовуючи погрози, шантаж, побої. В українських співробітників станції відбирають готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

Також росія протягом доби втратила 630 окупантів, 11 танків, девʼять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО та інше.