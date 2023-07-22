МЗС Польщі висловило протест російському послу через слова путіна про «подарунок» Сталіна

До Міністерства закордонних справ Польщі викликали російського посла Сергія Андреєва через недавні антипольські висловлювання путіна на засіданні Радбезу росії.

Про це пише WNP.

Заступник голови польської дипломатії Павел Яблонський розповів, що зустріч була короткою. Андреєв поводився агресивно і не відповідав дипломатичному протоколу, коли йому казали про неприйнятність спроб ревізії кордонів. За словами Яблонського, поведінка Андреєва повністю віддзеркалювала політику росії, яка не має наміру реалізовувати будь-які цілі дипломатичними засобами.