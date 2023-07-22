В Україні загинув воєнкор-пропагандист із «РИА Новости». Ще троє журналістів поранені

В Україні на фронті загинув воєнкор-пропагандист із «РИА Новости». Агентство повідомило, що Ростислав Журавльов потрапив під обстріл.

Також під час обстрілу поранення отримали фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Міхальчевський, кореспондент газети «Известия» Роман Польшаков та його оператор Дмитро Шиков. Їх разом із загиблим Журавльовим «накрили» в районі села Пʼятихатки Запорізької області.

В «Известия» уточнюють, що в Польшакова чотири уламкові поранення, а в Шикова — уламки в мʼяких тканинах і перелом.

Міноборони росії стверджує, що пропагандисти потрапили під обстріл касетними боєприпасами.