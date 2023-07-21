Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії й Білорусі

Нова Зеландія запровадила нові санкції у відповідь на збройне вторгнення росії в Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Наная Махута.

Ці обмеження стосуються російського військово-промислового комплексу, воєнізованих формувань і людей, причетних до депортації українських дітей до рф. Вони також розповсюджуються на білоруські фінансові установи, які допомагають росії.

«Троє росіян, на яких поширюються ці санкції, нещодавно розлучали дітей з їхніми родинами, сприяючи депортації українських дітей до росії. Нова Зеландія засуджує ці огидні й аморальні дії та закликає росію негайно припинити насильницький напад на Україну, її народ і дітей», — наголосила Наная Махута.

У санкційному списку — 14 людей і організацій з росії, які розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти й технології, які рф використовує у війні проти України, а також шість білоруський компаній.

«Білоруський режим підтвердив, що контрольована росією ядерна зброя розміщена на його території, що межує з Україною. Нова Зеландія рішуче виступає проти розповсюдження та обміну ядерною зброєю і розглядає цей крок як пряму загрозу для України, її сусідніх союзників і подальшу спробу дестабілізувати регіон», — наголосила голова МЗС Нової Зеландії.