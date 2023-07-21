На Волині комунальне підприємство купило мінівен для обласної ради за 2,3 мільйона гривень

На Волині комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради придбало автомобіль Hyundai Staria US4 2023 року випуску із салону за 2,3 мільйона гривень — для супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень працівників облради.

Про це свідчать дані системи Prozorro, а про деталі пише місцеве видання «Сила правди».

За словами директора «Волиньприродресурсу» Анатолія Капустюка, Hyundai Staria US4 купили не для виробничих потреб товариства, а для обласної ради. Мовляв, комунальне підприємство є прибутковим, тому має змогу проводити такі операції.

Торги відбулися 21 червня. Після них КП «Волиньприродресурс» придбало у компанії «Богдан-Авто Луцьк» мінівен Hyundai Staria 2.2 US4. Машину купували в найдорожчій комплектації 7-Top Bronze за 2,3 мільйона гривень.

Машина — семимісна, має преміальну акустику BOSE з 11 динаміками, підігрів і вентиляцію сидінь. Пакет опцій Bronze передбачає шкіряне оздоблення керма та замшеві сидіння, ексклюзивні литі диски з бронзовим напиленням, а також оздоблення решітки радіатора, накладок під переднім бампером та логотипу.

Заступниця керуючого відділу з питань управління обʼєктами спільної власності територіальних громад Олена Кузьменко прокоментувала цю закупівлю: «Таке дороге, бо вони [«Волиньприродресурс»] придбали для себе. Вони можуть собі це дозволити, бо в них є прибутки. Це взагалі наше найприбутковіше підприємство. За офіційною версією, ми зараз працюємо в умовах воєнного стану, до нас приїжджають постійно іноземні делегації, волонтери. Також голова, заступники постійно їздять за кордон в рамках благодійних угод. То це авто саме для іноземних делегацій та для відряджень за кордон, коли не одна людина їде, а три-чотири».

Раніше, за словами Кузьменко, посадовці їздили у відрядження «на старенькому мікроавтобусі».

«В облради є бус 2003 року. Він з ремонтів майже не вилазить. Тому на далекі поїздки ми його вже не використовуємо. Плануємо передати комусь, кому не треба далеко їздити», — додала Олена Кузьменко.