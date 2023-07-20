МЗС України викликало посла Киргизстану. США наклали санкції на кілька киргизьких компаній за допомогу росії обходити обмеження

До Міністерства закордонних справ України для пояснень викликали посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова після того, як США запровадили санкції проти низки російських і киргизьких компаній, за допомогою яких в обхід обмежень США та ЄС росія завозила західне електронне обладнання подвійного призначення для можливого виготовлення зброї.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

«Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії», — йдеться у повідомленні.

У МЗС окремо наголосили послу на тому, що реекспорт з території Киргизстану до рф товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку війни проти України.