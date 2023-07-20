ЦНС: Росіяни звезли на Запорізьку АЕС працівників із шести російських станцій

Росіяни звезли на Запорізьку АЕС працівників із шести російських атомних станцій, повідомляє Центр національного спротиву.
Це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської та Смоленської АЕС. Усе через те, що українські фахівці не йдуть на співпрацю з окупантами.
Про опір персоналу повідомляв і «Енергоатом». Там казали, що український персонал відмовляється виконувати злочинний наказ російського керівництва станції із запуску блоку № 4.
Призначений окупаційною владою «генеральний директор» Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників це зробити, оскільки оперативний персонал, який завезли з рф, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду, кажуть у відомстві.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.
- 7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.