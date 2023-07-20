Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії Японії

Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідну угоду підписали Світовий банк і Міністерство фінансів. Кошти підуть на зміцнення соціального захисту, надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.
Він додав, що загалом група Світового банку спільно з партнерами вже мобілізували для допомоги Україні $34 млрд. З них понад $22 млрд надійшли до бюджету.
- Через Світовий банк донорами для України вже виступили США, Японія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.
- Кошти виділили на охорону здоровʼя, відновлення економіки та інфраструктури, освіту, рятувальні служби та на багато інших напрямків.