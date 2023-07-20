Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18

Уночі 20 липня окупанти випустили по Україні 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Україну атакували:

7 крилатих «Онікс», випущених із берегового ракетного комплексу «Бастіон» (з Криму);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (з акваторії Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр», випущені, імовірно, з підводного човна (з акваторії Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (з Криму);

19 ударних дронів типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) і північно-східного (Курськ).

Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;

13 ударних дронів Shahed-136/131.

Зокрема, окупанти атакували центр Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 18 людей.

За даними речниці ОК «Південь» Наталі Гуменюк, в Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення.