Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 240 тисяч росіян

За минулу добу російська армія втратила приблизно 530 військових, шість танків, шість бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем і три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 240 010 росіян.

Окупанти зосереджують основні зусилля на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках — протягом минулої доби відбулось майже 30 бойових зіткнень.

Українська авіація 19 червня завдала сім ударів по скупченнях російських військових. Також українські захисники збили два розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження російських військ і озброєння, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.